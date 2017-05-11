Захарова прокомментировала сообщения об обмане с фото со встречи Лаврова с Трампом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию телеканала CNN о том, что Белый дом обвиняет российскую сторону в обмане из-за публикации снимком со встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

В четверг CNN со ссылкой на неназванный источник в администрации американского лидера сообщил, что Белый дом якобы недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавовым и послом России в США Сергеем Кисляком. «Они обманули нас. В этом проблема с русскими - они лгут», - ссылается на слова собеседника телеканал.

По мнению Захаровой, написавшей пост в Facebook, телеканал CNN, приведя мнение анонимного источника по этому вопросу, «дно пробил». «Неужели CNN думает, что кто-нибудь поверит в то, что у телеканала сейчас есть надежные "источники в Белом доме"? Это самое смешное во всей этой не смешной истории», - иронично заметила она.

По ее утверждению, фотосъемка российским фотографом переговоров и последующая публикация снимков были сделаны с соблюдением всех предусмотренных сторонами формальностей. Представитель МИД при этом отдельно отметила, что американская сторона не обращались к российской делегации с просьбой не публиковать их.

Захарова продолжила, предположив, что если бы фотографии не опубликовала Москва, то они бы по всей вероятности «утекли в Конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN». «Или же по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена», - возмутилась она.

«Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?», - добавила дипломат.

Переговоры Лаврова с Трампом состоялись в среду в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. По их итогам российский министр заявил, что Россия и США должны, несмотря на существующие сложности в отношениях, совместными усилиями решать международные проблемы. Американский президент в свою очередь назвал «очень хорошей» минувшую встречу.