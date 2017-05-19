Греф констатировал ухудшение отношений России и США до параноидальности

Отношения между Россией и США ухудшились до очень сложного состояния, и появились некоторые признаки несколько параноидального отношения к России, к любому контакту с российской стороной, реальному или воображаемому, заявил CNBC президент - предправления Сбербанка России Герман Греф. Он отметил, что СМИ вызывают такую реакцию в обществе, а настроения общества сказываются на действиях администрации США. На вопрос, беспокоит ли его, что у него могут быть последствия из-за прошлых встреч с Дональдом Трампом, он ответил: «Думаю, что ситуация действительно стала крайне параноидальной, если стало можно заподозрить, что такие контакты могут иметь политические последствия».

Два дня назад президент Владимир Путин, характеризуя двусторонние отношения, заявил: «Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты».

В январе на экономическом форуме в Давосе Греф прогнозировал, что администрации Дональда Трампа удастся восстановить тесные связи с Кремлем, и выражал надежду, что приход нового президента в Белый дом сможет ознаменовать новую страницу для двусторонних отношений, напоминает CNBC. 19 мая глава Сбербанка сказал, что еще слишком рано судить об успехах президента Трампа. Однако он согласился, что на данный момент маловероятно, что отношения России и США начнут изменяться к лучшему.

Греф подтвердил, что санкции США сказываются на России на протяжении последних двух лет. «Невозможность доступа на международные рынки стала для нас болезненной», - сказал он. «Вы знаете, санкции были введены по политическим причинам, и наиболее вероятно, их отмена также будет продиктована политикой», - добавил он. В этой безвыходной ситуации, по его словам, приходится разрабатывать трехлетнюю стратегию по негативному сценарию, в котором нет прогноза о снятии санкций.