Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: Федеральная служба скрытой информации
Госдума разрешила засекречивать информацию об имуществе и активах крупных чиновников
В четверг соответствующие поправки приняты в закон о государственной охране
- Анастасия Корня,
- Ольга Чуракова
- / Ведомости
Даже если бы это был дом, к примеру, министра обороны России, узнать об этом не удалось бы
ФБК
Госдума в четверг приняла во втором чтении пакет поправок в закон о государственной охране, которые позволяют засекречивать персональные данные охраняемых лиц и информацию о членах их семей.
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