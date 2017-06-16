От редакции
Статья опубликована в № 4343 от 16.06.2017 под заголовком: От редакции: Анонимайзер ФСО

Осторожно, открытость закрывается

ФСО засекретит данные об имуществе госслужащих под госохраной

Мировой тренд в сторону полной открытости данных о доходах и имуществе «политических лиц» (politically exposed persons) и аффилированных с ними физических лиц на российской территории, похоже, останавливается. В четверг Госдума приняла во втором чтении поправки в закон «О государственной охране», согласно которым персональные данные госслужащих, членов их семей и других лиц, находящихся под охраной, предоставляются только с согласия самих охраняемых и ФСО (см. статью на стр. 01). По утвержденному президентом «Положению о персональных данных государственного гражданского служащего» в их число входят данные о месте жительства, образовании и прежней работе, движимом и недвижимом имуществе.

В октябре 2015 г. ФСБ предлагала закрыть реестры недвижимости, воздушного и водного транспорта для защиты персональных данных россиян, тогда инициативу отложили. Нынешний вариант оказался более проходным, а момент – подходящим. Право контролировать предоставление данных ФСО получила в режиме спецоперации: его замаскировали в поправках, внесенных ко второму чтению, а приняли в день, когда внимание общества и прессы было приковано к прямой линии президента.

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