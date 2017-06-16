Петербургских чиновников можно будет увольнять в связи с утратой доверия

Губернатор сможет увольнять вице-губернаторов, глав комитетов и уполномоченного по защите прав предпринимателей в случае утраты доверия Евгений Разумный / Ведомости

Комитет по законодательству петербургского парламента разработал законопроект, благодаря которому губернатор сможет увольнять вице-губернаторов, глав комитетов и уполномоченного по защите прав предпринимателей в случае утраты доверия, сообщила пресс-служба главы комитета Дениса Четырбока.

Под такую формулировку попадают пять случаев, сообщила представитель комитета: если чиновник не принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является; не предоставляет (или предоставляет, но недостоверные или неполные) сведения о доходах и имуществе; управляет на платной основе коммерческой организацией или занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, чиновника можно будет уволить, если он входит в состав попечительского или наблюдательного совета иностранной НКО, следует из текста законопроекта. Заксобрание сможет лишать должности уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка, а также председателя контрольно-счетной палаты, заместителя и аудиторов.

Сейчас порядок увольнения глав комитетов и вице-губернаторов описывают устав Санкт-Петербурга и закон «О правительстве Петербурга»: если они нарушат их положения, то их можно лишить должности и сейчас, новый законопроект упорядочивает этот процесс и расширяет полномочия, объясняет представитель комитета. Такие полномочия уже предоставляет федеральный закон «О противодействии коррупции», уточняет она. Когда будет рассмотрен законопроект, неизвестно, добавляет она.

Губернатор и сейчас вправе освобождать от должности вице-губернаторов и глав комитетов, ему не надо для этого никаких специальных оснований, но в большинстве случаев стороны стараются договориться, чтобы человек написал заявление по собственному желанию, говорит депутат заксобрания Борис Вишневский. По его словам, более правильно было бы согласовывать увольнения вице-губернаторов с заксобранием, сейчас согласовываются только назначения. Новый законопроект расширяет полномочия губернатора и дает ему больше прав как работодателю, говорит Максим Резник.

Одна из самых громких отставок в Петербурге за последнее время — увольнение вице-губернатора Марата Оганесяна. В апреле 2015 г. он ушел по собственному желанию. Сейчас Оганесян находится под арестом, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).