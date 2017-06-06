Независимых антикоррупционных экспертов станет меньше Е. Разумный / Ведомости

Минюст уточнит требования к экспертам, допущенным к проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов. На аккредитацию в таком качестве не смогут претендовать чиновники, а также бывшие чиновники, уволенные в связи с утратой доверия. Путь в эксперты будет также закрыт для граждан, имеющих непогашенную и неснятую судимость, а также для НКО, выполняющих функции иностранных агентов. «Предлагаемые изменения будут способствовать совершенствованию и повышению результативности деятельности независимых экспертов», – уверены авторы законопроекта, общественное обсуждение которого завершилось на портале раскрытия информации. Нововведения продиктованы необходимостью исключить возможность конфликта интересов при проведении такой экспертизы, пояснила пресс-служба Минюста.

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» (признана иностранным агентом в 2015 г.) Илья Шуманов говорит, что организация и так не претендует на звание независимого эксперта с прошлого года: проведение антикоррупционных экспертиз было оценено Минюстом как «участие в политической деятельности», на основании чего НКО признали иностранным агентом. Продолжение такой деятельности было признано нецелесообразным, тем более что реакция чиновников на заключения экспертов практически отсутствовала, отмечает Шуманов. Его собственная аккредитация истекла на год раньше, и он ее также не продлевал: если региональные чиновники учитывали хотя бы одно заключение из 10, то федеральные в половине случаев даже не отвечали.

Минюст не публикует данные об объемах и результатах независимой антикоррупционной экспертизы – только общее количество аккредитованных экспертов. Как следует из отчета за прошлый год, с 2009 по 2016 г. аккредитацию в качестве независимых экспертов получили 2047 физических лиц и 357 юридических (аккредитация действует в течение пяти лет). На самом деле действующих экспертов вдвое меньше, говорит независимый эксперт, сотрудник Центра технологий госуправления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ефремов: из 1167 человек, у которых срок аккредитации истекал к маю 2017 г., ее продлили всего 132. Информация об активности этих экспертов отсутствует, к тому же сами заключения носят исключительно рекомендательный характер – ведомства могут их никак не учитывать, напоминает Ефремов. В любом случае дополнительные меры по сужению круга аккредитованных экспертов не лучшим образом отразятся на состоянии института, который и без того трудно назвать эффективным, предупреждает он: фактически речь идет о сокращении возможностей гражданского общества, которые были расширены в 2009–2012 гг.