Выдвижение Евгения Ройзмана в губернаторы откладывается

О готовности выдвинуть Ройзмана в воскресенье заявили в свердловском отделении «Парнаса», но сам он планирует идти на выборы от «Яблока» М. Стулов / Ведомости

Федеральное бюро «Яблока» в среду намерено выдвинуть мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области. Его выдвижение предполагалось на региональной партконференции в субботу, но глава отделения Юрий Переверзев заявил, что слагает полномочия и выходит из партии, поскольку Ройзман не наладил взаимодействие с отделением. «Яблоко» покинули еще девять делегатов, поэтому кворум собрать не удалось. Основатель партии Григорий Явлинский предположил, что на Переверзева было оказано давление «в той или иной форме – шантажа ли, подкупа, обязательств того или иного вида». Выдвижение Ройзмана на бюро состоится в среду, поскольку по местному закону при выдвижении кандидата в другом регионе избирком должен быть оповещен не позднее чем за три дня.

О готовности выдвинуть Ройзмана в воскресенье заявили в свердловском отделении «Парнаса», но сам он планирует идти на выборы от «Яблока». Кроме мэра в выборах собираются участвовать врио губернатора Евгений Куйвашев и еще пять кандидатов от парламентских и непарламентских партий.

Фильтр в цифрах 126 подписей муниципальных депутатов должны собрать в свою поддержку кандидаты в губернаторы Свердловской области, охватив при этом 71 из 94 муниципальных образований

«Самое главное, что требовалось от Переверзева, он сделал – затянул проведение конференции на неделю. В итоге 12–14 июня администрации городов массово собирали подписи депутатов», – сказал «Ведомостям» Ройзман. Поддержать его были готовы около 90 муниципалов, но сейчас уже нет необходимого количества свободных подписей, говорит мэр: «Муниципальный фильтр – антиконституционная история, которая позволяет отсечь любого неугодного кандидата. Тут люди готовы выходить на улицу. Все понимают, что если меня на этих выборах нет, то это нелегитимные выборы».

Идея муниципального фильтра в мотивировании партий заниматься работой на местах, должна быть поддержка в районах, а «если ее нет, то и не надо идти в губернаторы», говорит глава экспертного совета близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов. Подписей Ройзману все равно бы не хватило, уверен он: «А заставлять единороссов подписываться за него – это шаг к манипулятивным выборам. Можно понять, почему депутаты от парламентских партий подписывают друг за друга: они хотя бы заняты одним и тем же в рамках поддерживаемой ими системы. С людьми, противопоставляющими себя системе, ситуация очевидно другая».

«Яблоко» находится в упадке, во главе отделения «местечковый персонаж, на которого легко оказать давление», считает политолог Федор Крашенинников: «Если бы Ройзман захотел давить на власть так, как Навальный, то нужно было вести работу в области. Но Ройзман надеется на «Яблоко». При этом здесь протест не абстрактный, а вполне конкретный, поэтому сопротивление власти может еще больше возрасти». Главные проблемы ждут мэра при сборе подписей, но говорить, что он их не соберет, пока рано, считает эксперт. Если Ройзмана допустят, это может сломать схему выборов в один тур и усложнит беспроблемную легализацию Куйвашева, добавляет Крашенинников: «Он настолько слабый губернатор, что участие сильного конкурента вносило бы в выборы элемент непредсказуемости. [Мэр Москвы Сергей] Собянин мог идти против Навального, не боясь его. Но участие Ройзмана было бы экспериментом, который бы поставил в дурацкое положение всю вертикаль власти».