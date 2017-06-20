Белоруссия закупила в России 12 истребителей Су-30СМ

Многофункциональный истребитель Су-30СМ создан на базе созданного для ВВС Индии истребителя Су-30МКИ Сергей Бобылев / ТАСС

Россия и Белоруссия заключили контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ производства корпорации «Иркут» (входит в ОАК), заявил в понедельник на авиасалоне в Ле-Бурже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Во вторник эту информацию государственному белорусскому агентству «Белта» подтвердил представитель министерства обороны Белоруссии. Представитель «Иркута» от комментариев воздержался.

По словам человека, близкого к руководству «Рособоронэкспорта», сделка заключена напрямую без участия российского госпосредника. Это самый крупный разовый контракт по закупке Белоруссией российских вооружений. Ранее по двум контрактам 2012 и 2015 гг. Белоруссия получила восемь учебных самолетов Як-130 производства того же «Иркута», в России также были закуплены две батареи зенитно-ракетных комплексов «Тор М2». По словам менеджера одной из компаний ОАК, стоимость 12 Су-30СМ для Белоруссии составляет порядка $600 млн. При поставке самолетов будут использованы российские кредиты, темп поставок будет не слишком высокий, чтобы не создавать излишней нагрузки на бюджет - примерно четыре машины в год. Это первый контракт на поставку российских боевых самолетов нового производства с конца 2015 г.

В 2015 г. зашли в тупик переговоры о создании на территории Белоруссии российской военно-воздушной базы, против чего в конечном счете выступил президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер заявил, что вместо создания базы Россия могла бы предоставить Белоруссии самолеты Су-30.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ создан на базе созданного для ВВС Индии истребителя Су-30МКИ. Помимо Индии машины этого типа поставлялись в Малайзию, Алжир, Казахстан, а также ВВС и и авиации ВМФ России (российскими заказчиками законтрактовано всего 116 машин). Их первое официальное боевое применение произошло в ходе российской операции в Сирии. Ранее в 2015 г. состоялась презентация самолета для российских союзников по ОДКБ, и первым из них машины этого типа закупил Казахстан.