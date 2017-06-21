Московская оппозиция поборется за преодоление муниципального фильтра

Одна из интриг выборов – сможет ли оппозиция сформировать единые списки, что важно для навязывания протестной повестки Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшие два дня в Москве завершится процесс назначения выборов в муниципальные собрания. Подготовку к ним партии практически завершили.

Как сообщил во вторник лидер московских коммунистов Валерий Рашкин, у КПРФ уже есть 1341 кандидат и к выдвижению она планирует закрыть все вакансии (пока не хватает 161 кандидата в 45 районах). По словам депутата Мосгордумы Андрея Клычкова, коммунисты готовы к коалиции с другими оппозиционными силами, но лишь после того, как те зарегистрируют своих кандидатов. По ряду районов есть информация, что на выборы пойдут бюджетники, чтобы «замусорить» списки, а против активных оппозиционеров выставят однофамильцев, сказал Клычков. При этом, по информации Рашкина, мэрия рассчитывает на супернизкую явку в 7–8%.

На праймериз единороссов победили 1492 человека, напоминает руководитель исполкома московского отделения партии Олег Смолкин: в районах Раменки и Дорогомилово людей, чтобы закрыть все мандаты, не хватило. У «Справедливой России» более 600 анкет от тех, кто готов участвовать в выборах, отмечает муниципальный депутат Илья Свиридов. ЛДПР будет стараться закрыть все округа, но «сколько получится, пока еще непонятно», признается зампред Госдумы Игорь Лебедев. Партия роста ранее обещала выдвинуть не менее 150 своих кандидатов.

Что на кону 1502 мандата депутатов муниципальных собраний будут разыгрываться на выборах 10 сентября. Голосование пройдет в 124 муниципальных районах и городском округе Троицк (новая Москва)

По словам бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, запустившего проект помощи желающим пойти на муниципальные выборы, у них сейчас 1163 кандидата. Чаще всего они хотят идти на выборы от «Яблока» (883 человека), 335 готовы на самовыдвижение. Кандидаты будут сами пытаться выстраивать коалиции, добавляет Гудков: «При явке 7–8% власть проводит всех своих, мы же будем не агитировать, а мобилизовывать своих сторонников».

Одна из интриг выборов – сможет ли оппозиция сформировать единые списки, что важно для навязывания протестной повестки, считает политолог Александр Пожалов. Выборы также важны для оппозиции с точки зрения кадровых перспектив перед выборами мэра, говорит он: «Рашкину после потери поста зампреда ЦК КПРФ важно реализовать стратегию, которую он предлагал для партии в целом, – активнее работать с непартийными активистами локальных протестов. Низкий результат даст повод руководству партии ставить вопрос о замене лидера московского отделения». В «Яблоке» под вопросом лидерские полномочия Сергея Митрохина, полагает эксперт. Гудков, по его мнению, после выборов в Госдуму упустил время, поэтому от результатов работы его штаба будут зависеть его личные перспективы как нового лидера оппозиции – «более системного, чем Алексей Навальный». «Единая Россия» в 2012 г. спрятала свой бренд, что облегчило избрание независимым кандидатам. Сейчас же в четырех- и пятимандатных округах важную роль будет играть объединяющий маркер: или партийный бренд, или название надпартийной структуры», – поясняет Пожалов. Задача-минимум для оппозиции – вскрыть муниципальный фильтр, для чего нужно провести депутатов в 110 районах из 125, рассуждает он, мэрии же достаточно закрыть 20–25 районов, чтобы сохранить контроль над муниципальным фильтром. С жителями домов, проголосовавшими против реновации, может работать оппозиция, но в целом итоговый закон о реновации облегчит власти разговор с патерналистским большинством, считает эксперт.