Петербургская епархия нарастит число богослужений в Исаакиевском соборе

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Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» планирует скорректировать соглашение с церковью и увеличить число праздничных богослужений в храме, рассказал в интервью «Интерфаксу» Юрий Мудров, назначенный директором музея 15 июня.

«Епархия обратилась с просьбой наше соглашение подкорректировать в части времени богослужений, чтобы стало больше служб, которые проводятся в центральном нефе собора. Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора – скажем, дни святых Исаакия Далматского, Александра Невского – проводились большие торжественные службы», – сказал он. Он отметил, что большие службы в центральном нефе должны вестись, но не каждый день.

«К тому же мы музей, у нас есть государственные планы-задания, мы отчитываемся, у нас существуют договоры, и мы не можем уменьшить число туристов. Есть договоры с крупнейшими туристическими компаниями мира, мы должны выполнять свои обязательства», – добавил он.

Мудров отметил, что корректировка соглашения между музеем и церковью предполагает только увеличение числа служб в центральном нефе, никаких новых пунктов нет. По его мнению, туристы с большим интересом относятся к большим богослужениям и крестным ходам.

«Я говорю о том, что мы не только не препятствуем церкви, но готовы к дальнейшему сотрудничеству. Мы сами понимаем, что это храм», – заявил Мудров.

По его словам, экспонаты музея невозможно переместить в случае передачи храма в пользование РПЦ: «С музейными экспонатами вот как обстоят дела. Львиная доля экспонатов Исаакиевского собора – это иконы, это колонны из полудрагоценных камней и прочие архитектурные элементы, это живопись, скульптурное убранство. Смешно, чтобы кто-либо начал их вывозить. Нет таких людей безумных».

Он вновь подчеркнул, что решения о передаче в пользование церкви собора нет. «Насколько мне известно, на сегодняшний день ни документов нет, по которым можно было бы начать передачу, ни распоряжений. Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца», – сказал Мудров.

О назначении Мудрова стало известно после окончания прямой линии с Владимиром Путиным. Путин заявил, что вопрос передачи Исаакия необходимо деполитизировать, кроме того, собор должен сохранить музейную функцию. До Мудрова музеем временно руководила бывшая замдиректора по связям с общественностью Ирада Вовненко. Она стала и. о. директора после отставки Николая Бурова, который руководил Исаакием с 2008 г.

Мудров рассказал, что должен был стать директором другого петербургского музея но «вдруг меня вызвали в Смольный и сказали, что есть такое предложение: мы изучили ваш опыт и полагаем, что вы можете возглавить музей «Исаакиевский собор». Он добавил, что никогда не видел Вовненко и не был с ней знаком: «Когда я пришел, в тот же день принесли от нее заявление об увольнении по собственному желанию. Она решила со мной не встречаться».

О передаче собора РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступают против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста. Другие жители Санкт-Петербурга поддерживают решение властей и участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия. В мае парламент Петербурга повторно исключил из повестки дня вопрос о соответствии законодательству инициативы о проведении референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ. Теперь он будет рассмотрен осенью.

Как петербуржцы протестовали против передачи Исаакия РПЦ