Петербургские депутаты проголосовали против референдума по Исаакию

О планах передать Исаакиевский собор РПЦ стало известно в январе этого года Dmitry Lovetsky / AP

Законодательное собрание Петербурга проголосовало против проведения референдума о статусе трех храмов, в том числе Исаакиевского собора. Проект постановления поддержали 38 депутатов, сообщил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок.

В заявке на референдум предлагалось узнать мнение избирателя о том, должны ли Исаакиевский собор, Петропавловский собор и храм Спаса на Крови управляться государственными музеями. Ранее попытки вынести на обсуждение в законодательном собрании вопрос о референдуме о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви были неудачными. В апреле за него проголосовали всего 11 депутатов.

В апреле комитет по законодательству рекомендовал собранию не признавать вопрос, выносимый на референдум, соответствующим федеральному законодательству. Юридическое управление заксобрания обнаружило в заявке на референдум три противоречия.

Вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям не могут быть предметом регионального референдума, так как находятся в ведении Российской Федерации, говорится в проекте постановления, которое подготовил комитет. «Согласно законодательству, передача имущества религиозного назначения нерелигиозной организации, в том числе на праве оперативного управления государственным музеям, не предусмотрена. Это императивное правило, которое не может быть опровергнуто на референдуме Санкт-Петербурга», - комментирует Четырбок.

Второе противоречие, на которое указывал комитет, было связано с понятием государственных музеев. «Из предложенной формулировки вытекает сразу несколько вопросов. Нет понимания, о каких музеях идет речь. Должны это быть федеральные музеи или находящиеся в ведении Петербурга? Или заявители предполагают передачу храмов разным музеям?» - говорит Четырбок.

Третье противоречие – понятие «возможность проведения религиозных обрядов и церемоний»: этого понятия нет в действующем законодательстве, и из-за этого не ясно, какой госорган должен обеспечить проведение религиозных обрядов, считают в комитете по законодательству.

Законодательное собрание сегодня также приняло в целом проект закона, увеличивающего минимальное число инициаторов референдума с 20 до 300 человек. Инициативу поддержали 43 депутата, один выступил против, один воздержался. Поправка поступила в городскую избирательную комиссию после того, как 28 марта избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора.

Решение абсолютно незаконное, считает депутат и член инициативной группы Борис Вишневский: «Наша формулировка не имеет никакого отношения к этому закону, так как в заявке ничего не говорится о передаче имущества. Референдум не хотят допустить, так как знают его результат».

«Они считают, что заявка не соответствует закону, мы (представители "Яблока", "Справедливой России" и Партии роста) считаем иначе. Если раньше никаких действий не было, то теперь постановление принято, и мы будем обжаловать его в суде», - заявил депутат и участник инициативной группы Максим Резник. Он считает, что ужесточение городского закона о выборах и референдумах никак не связано с референдумом о передаче Исаакиевского собора, так как инициативы поправок в закон были внесены раньше,чем вопрос по Исаакию.

По словам Вишневского, требование ужесточили, чтобы не подавали заявки на референдум по любому поводу. Вопрос о передаче Исаакия должны решать жители города, а не губернатор, считает он.

О планах передать Исаакиевский собор РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступает против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста. Другие жители Санкт-Петербурга поддерживают решение властей и участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

В подготовке статьи принимала участие Анна Хромых