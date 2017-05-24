Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме о судьбе Исаакия не раньше осени

Законодательное собрание Санкт-Петербурга вновь отказалось обсуждать вопрос о референдуме по вопросу передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает «Фонтанка».

С предложением снять вопрос с повестки дня выступил депутат «Единой России» Борис Ивченко. За предложение проголосовали 37 парламентариев, против — 12 парламентариев.

По регламенту Законодательного собрания Петербурга, если вопрос снимался с повестки заседания дважды, то на повторное рассмотрение его можно внести только через месяц. В этом случае депутаты не успеют рассмотреть документ до окончания весенней сессии и вопрос будет перенесен на осень, уточняет «Фонтанка».

17 мая законодательное собрание Петербурга уже снимало с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору.

28 марта городской избирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора. На голосование предлагается вынести вопрос, согласен ли избиратель, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

10 января 2017 г. стало известно, что правительство Петербурга решило передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Решение городских властей вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции.