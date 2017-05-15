Суд признал законным отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ

Коллегия по административным делам Санкт-петербургского городского суда отклонила жалобу на решение суда первой инстанции о прекращении производства по административному иску к властям города по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ). «Судебная коллегия определила: определение Смольнинского районного суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Заксобрание Петербурга 17 мая должно рассмотреть вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакия в пользование РПЦ. Лидер фракции «Единой России», имеющей большинство в городском парламенте, Александр Тетердинко заявил, что партия не поддержит регистрацию инициативной группы по проведению референдума.