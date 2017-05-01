По Невскому прошли и власти Петербурга, и оппозиция с градозащитниками

В Петербурге завершились первомайские шествия по Невскому проспекту. Акции продолжались около двух часов, сообщает «Фонтанка.ру». Первые колонны выдвинулись с площади Восстания в сторону Дворцовой площади около 11.00. Всего по проспекту прошли три демонстрации - сначала к Дворцовой площади направилось шествие во главе с губернатором Георгием Полтавченко, далее в сторону Исаакиевской площади следовали коммунисты, анархисты, феминистки и представители ЛДПР, затем на Марсово поле почти в полдень отправились градозащитники с лозунгом «Марш в защиту Петербурга» и оппозиция. К конечным пунктам митингующие добрались почти одновременно, сообщает «Фонтанка», к 13.00. Акции на Дворцовой и Исаакиевской площадях издание оценивает как немноголюдные.

Митинга на Дворцовой площади не получились, люди сразу же стали оттуда уходить, сообщает «Фонтанка». На площади у Исаакиевского собора действовали три площадки, в том числе у КПРФ и ЛДПР. ТАСС сообщает, что на Дворцовой площади Полтавченко поздравил горожан и напомнил, что со дня первой Первомайской демонстрации в России прошло ровно 100 лет. «Ленинград, Санкт-Петербург, всегда был и остается городом трудовой славы. У нас работают прекрасные специалисты, которые все делают на совесть. Поэтому петербургская экономика - одна из лучших в стране», - сказал он. Губернатор отметил, что с 1 января минимальный размер заработной платы в Петербурге составляет 16 000 руб., что вдвое больше федерального. Из сообщения ТАСС следует, что на Дворцовой площади был организован праздничный концерт.

В прошлом году, по официальным данным, первомайское шествие в Петербурге собрало около 170 000 человек.

Численность митинга на Марсовом поле «Фонтанка» оценивает в 2000-3000 человек. ГУ МВД Петербурга и Ленобласти пока свои подсчеты не представило. На Марсовом поле, судя по символике, были представители партии «Яблоко», градозащитных движений, «Справедливой России», Объединения перевозчиков, сообществ валютных ипотечников, ЛГБТ-движения, «Открытой России», «Партии роста», сторонников Ингерманландии. Открыл митинг депутат закса Максим Резник, который предоставил слово Оксане Дмитриевой. Она объявила 1 мая «смотром демократических сил» и выразила удовлетворение тем, что оппозиционные силы пришли в одной колонне. После чего объявила действующую власть нелегитимной и непрофессиональной, сообщает «Фонтанка».

Сторонники Пулковской обсерватории на Марсовом поле заявили, что смогли собрать «несколько тысяч подписей» на этой акции в защиту учреждения. Также в этой акции участвовали защитники Европейского университета. Звучали лозунги «#Надоел», «Россия без Путина», «Исаакий - музей», «Борись», требования освободить блогера Руслана Соколовского, которого судят в Екатеринбурге за оскорбление чувств верующих, и передать Мост Кадырова РПЦ.

Шествие оппозиции скрашивал депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов. Как сообщала «Фонтанка», сначала он пытался вклиниться в колонну, где в том числе шли ЛГБТ-активисты, и изложить свои взгляды на однополую любовь, возникла короткая потасовка, и полицейские помогли депутату выйти из толпы. Затем силовики Милонова сопровождали, предотвращая новые стычки, он продолжал сопровождать колонну оппозиции, активисты «Открытой России» пытались нападать на депутата, он заявлял полицейским, что «здесь происходит преступление», требовал звонить в Смольный, называл полицейских предателями за отказ это делать и грозил им арестами. По версии «Интерфакса», Милонов пытался остановить колонну оппозиции, но «после нескольких потасовок с его участием сотрудники полиции восстановили порядок». Депутат отделился от оппозиционеров после того, как они свернули с Невского проспекта, сообщала «Фонтанка». Полицейским «пришлось сопровождать Милонова на протяжении всего мероприятия и периодически разнимать с оппонентами», сообщает ТАСС.

«Фонтанка» сообщила о задержании примерно десятка ЛГБТ-активистов, которые шли в первомайской колонне градозащитников и оппозиции. Эти активисты легли на проезжую часть на Невском проспекте и изобразили «смерть», один из активистов начал посыпать лежащих землей. После этого их немедленно задержали. Как объяснил в Twitter петербургский журналист Давид Френкель, акция была посвящена преследованиям геев в Чечне, о которых писала «Новая газета» и которые отрицает руководство республики. До этого сообщалось о задержании нескольких активистов на Невском проспекте, которые выкрикивали лозунги против главы Чечни Рамзана Кадырова и держали радужный флаг.