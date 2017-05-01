На Красной площади началось шествие профсоюзов за достойную работу и зарплату и против терроризма

На Красной площади в Москве началось первомайское шествие профсоюзов, сообщает «Интерфакс». Участники демонстрации несут флаги Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), а также флаги партийной символики «Единой России», которая традиционно поддерживает первомайские акции профсоюзов. Шествие возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев, сообщает агентство «Москва».

Ранее в Московской федерации профсоюзов говорили, что общая численность участников шествия должна составить порядка 100 000 человек. В целом, по предварительным оценкам крупнейшего российского профобъединения - Федерации независимых профсоюзов России, численность участников первомайских мероприятий составит более 2,5 млн членов профсоюзов по всей стране.

Девизом первомайской акции профсоюзов является призыв «За достойную работу, зарплату, жизнь!». Помимо лозунгов, касающихся требований социального характера и трудовых прав, участники профсоюзных акций также выйдут с лозунгом «Терроризм - не пройдет», отмечает «Интерфакс».

Ради этой акции с 08.30 до 12.00 закрыты Кремлевская, Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица, Варварка и Ильинка. Позднее еще несколько улиц будут перекрыты для шествия КПРФ.

Спецавиация заступила на дежурство для обеспечения хорошей погоды в Москве в случае необходимости, хотя погода ожидается солнечная. Как сообщили ТАСС в диспетчерской столичного авиаузла, к вылету для метеоразведки готовы 10 самолетов. Планируется использовать самолеты Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Дежурство продлится до конца дня 1 мая, несмотря на то что сильных дождей не ожидается. Процесс разгона облаков, называемый специалистами «засеиванием», осуществляется при помощи экологически чистых реагентов - йодистого серебра и мелкодисперсного цемента - на расстоянии до нескольких сотен километров от города, напоминает ТАСС. Работа спецавиации никак не сказывается на графике столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

В Москве облака разгоняют на День Победы, День России и День города. Метеозащита 1 мая впервые была объявлена в 2016 г.