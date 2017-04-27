В Москве введут временные ограничения на продажу алкоголя

Торговля крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости, будет запрещена 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах, сообщает официальный портал московской мэрии.

Кроме того, под ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре, говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянинна сообщил, что в предстоящие майские праздники в столице пройдет более 300 культурных массовых мероприятий.

«Крупные массовые мероприятия пройдут и 1 мая, когда пройдет демонстрация профсоюзов. 9 мая пройдет парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, 28 апреля откроется городской фестиваль "Московская весна", который в этот раз будет совмещен с фестивалем "Московская весна а cappellа".