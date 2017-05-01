В центре Москвы начали перекрывать улицы из-за демонстраций

1 мая с утра в центре Москвы начали перекрывать для транспорта улицы для проведения шествий, посвященных Дню весны и труда. Об ограничениях 30 апреля предупредил пресс-центр департамента транспорта города.

Ради демонстрации профсоюзов с 08.30 до 12.00 закрыты Кремлевская, Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост, Васильевский спуск, Москворецкая улица, Варварка и Ильинка. Как напоминает «Интерфакс», руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский говорил, что в традиционном шествии профсоюзов по Красной площади ожидается участие свыше 100 000 человек.

Для шествия КПРФ с 11.00 до 15.00 будет перекрыто движение по Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, на Большом и малом Каменном мосту, Моховой улице, Охотном ряду и на Театральной площади. Из-за этой акции также временно изменятся маршруты наземного общественного транспорта, подробности можно уточнить на сайте «Мосгортранса» и на остановках общественного транспорта.