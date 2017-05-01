Первомайское шествие в Санкт-Петербурге
Профсоюзы пошли на Дворцовую, коммунисты – к Исаакию, оппозиция – на Марсово поле. Но все они прошли по Невскому
В центре Санкт-Петербурга прошло первомайское шествие. В акции участвовали профсоюзные движения, позднее к ним присоединились активисты оппозиции, градозащитники, представители ЛГБТ-движения и экологические активисты
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