Демократия

Первомайское шествие в Санкт-Петербурге

Профсоюзы пошли на Дворцовую, коммунисты – к Исаакию, оппозиция – на Марсово поле. Но все они прошли по Невскому
Preloader gallery
В центре Санкт-Петербурга прошло первомайское шествие. В акции участвовали профсоюзные движения, позднее к ним присоединились активисты оппозиции, градозащитники, представители ЛГБТ-движения и экологические активисты
Е. Егоров / Ведомости
В центре Санкт-Петербурга прошло первомайское шествие. В акции участвовали профсоюзные движения, позднее к ним присоединились активисты оппозиции, градозащитники, представители ЛГБТ-движения и экологические активисты
1/30
Е. Егоров / Ведомости
2/30
Е. Егоров / Ведомости
3/30
Е. Егоров / Ведомости
4/30
Е. Егоров / Ведомости
5/30
Е. Егоров / Ведомости
6/30
Е. Егоров / Ведомости
7/30
Е. Егоров / Ведомости
8/30
Е. Егоров / Ведомости
9/30
Е. Егоров / Ведомости
10/30
Е. Егоров / Ведомости
11/30
Е. Егоров / Ведомости
12/30
Е. Егоров / Ведомости
13/30
Е. Егоров / Ведомости
14/30
Е. Егоров / Ведомости
15/30
Е. Егоров / Ведомости
16/30
Е. Егоров / Ведомости
17/30
Е. Егоров / Ведомости
18/30
Е. Егоров / Ведомости
19/30
Е. Егоров / Ведомости
20/30
Е. Егоров / Ведомости
21/30
Е. Егоров / Ведомости
22/30
Е. Егоров / Ведомости
23/30
Е. Егоров / Ведомости
24/30
Е. Егоров / Ведомости
25/30
Е. Егоров / Ведомости
26/30
Е. Егоров / Ведомости
27/30
Е. Егоров / Ведомости
28/30
Е. Егоров / Ведомости
29/30
Е. Егоров / Ведомости
30/30
  • В центре Санкт-Петербурга прошло первомайское шествие. В акции участвовали профсоюзные движения, позднее к ним присоединились активисты оппозиции, градозащитники, представители ЛГБТ-движения и экологические активисты
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото