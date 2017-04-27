В РПЦ назвали оптимальный статус Исаакия в случае его передачи церкви

Если Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви, оптимальным было бы придать ему статус патриаршего подворья, считают в окружении патриарха. Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков сказал «Интерфаксу», что такая форма управления храмом будет оптимальной с точки зрения уже имеющегося опыта. Этот статус позволяет патриарху принимать оперативные решения по вопросам, связанным с работой этого храма.

Похожая схема, по его словам, действует уже на протяжении многих лет в храме Христа Спасителя, настоятелем которого является патриарх Кирилл, а также во многих ставропигиальных монастырях, находящихся в непосредственном ведении предстоятеля. «Эта схема подтвердила свою эффективность, полезность и, конечно, вполне может быть применена в случае с управлением Исаакиевским собором, учитывая его особое, общенациональное значение», - добавил священник.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора церкви только после того, как к вопросу подключился патриарх Кирилл, сообщил 27 апреля РБК со ссылкой на источники. Предстоятель РПЦ согласовал передачу Исаакия церкви лично с президентом Владимиром Путиным, сообщили порталу источник в церковных кругах и два источника, близких к Кремлю и РПЦ. По сведениям одного из них, согласие Путина было получено в декабре и высокопоставленные чиновники в Кремле, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не знали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что согласовывать передачу религиозных объектов «не прерогатива президента». Высокопоставленный источник «Ведомостей» говорил 17 февраля, что решение о передаче Исаакия властями Санкт-Петербурга «ни с кем, в том числе с президентом Владимиром Путиным, не согласовывалось». Он отметил, что в том виде, в каком решение пока реализуется, его «нельзя назвать продуманным» и что компромиссный выход возможен в совместном использовании собора.

Распоряжение о порядке передачи Исаакия церкви в безвозмездное пользование было издано комитетом имущественных отношений Петербурга 30 декабря 2016 г. Предполагается, что Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» из здания выедет, но музейная деятельность в соборе сохранится. Заявление от РПЦ о передаче ей храма пока не было опубликовано.