Директор Исаакия уверен, что передача собора РПЦ отложена на неопределенный срок

Директор Исаакиевского собора Николай Буров считает, что собор не будет передан Русской православной церкви к Пасхе. «Мы приближаемся к Пасхе. Если сегодня вторник, а Пасха – в ночь с субботы на воскресенье (16 апреля), мы не можем даже обсуждать такую тему. То, что она отложена на какое-то время, я могу сказать уверенно, на какое – не могу знать. Я информацию не получаю ни от кого, к сожалению», – пояснил он. Буров отметил, что собор работает в прежнем режиме, по договору, «который действует последнюю четверть века».

«Мы ждем ясного сигнала. Ясного приказа, если хотите. Если бы было понимание, я бы видел дальнейшее развитие. У меня нет реальных отмашек, реальных сроков, реальных действий. Я жду разъяснений скорее не со стороны епархии, а со стороны Смольного: от комитета имущественных отношений, от комитета по культуре, который является нашим учредителем. Я хочу ясности. Сейчас у меня ее нет», – заявил директор музея.

При этом в комитете имущественных отношений сообщили, что заявка на передачу Исаакия пока не поступала в Смольный.