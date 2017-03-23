Мединский: Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов

Министр культуры Владимир Мединский считает, что для передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ следует четко и тщательно прописать все детали в договоре, а если церковь будет договор нарушать, государство должно иметь право забрать собор в свое управление. Он сказал это в интервью «МК». По мнению чиновника, «храмы строили для общей молитвы и обращения к Богу», «Богу ‒ Богово, кесарю ‒ кесарево», процитировал он, но добавил, что к Исаакию сложилось особое отношение, следовательно, потребуется особая процедура.

В договоре, считает Мединский, должны быть прописаны обязанности РПЦ: «Что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей». «Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время?.. Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором, ‒ сказал министр. ‒ И если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас. Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, ‒ то и слава Богу! Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».

После того как в январе было объявлено, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял принципиальное решение о передаче собора церкви в безвозмездное пользование по личной просьбе патриарха Кирилла и дал отмашку начать подготовку к процессу, Мединский назвал два условия для этой передачи: «сохранность его как музейной ценности и доступ граждан к величайшему шедевру нашей архитектуры и культуры». В марте пресс-служба министерства прокомментировала сообщение источников РБК о том, что администрация Петербурга попросила директора музея Николая Бурова перевезти экспонаты в новое хранилище, переоформив их на другой музей, к 16 апреля 2017 г., заявлением, что вывозить экспонаты из собора нельзя до его передачи РПЦ.

В августе 2015 г. министр культуры говорил, что считает тогдашний статус Исаакиевского собора оптимальным и его следует таковым и оставить.