Более 300 сотрудников Исаакия попросили Путина остановить его передачу РПЦ

Сотрудники Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» написали открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой остановить готовящуюся передачу объекта Русской православной церкви и приостановить действие закона о передаче имущества религиозным организациям. Копия документа размещена на сайте музея.

«Из СМИ нам известно, что правительство Санкт-Петербурга без согласования с вами готовит "праздничную" передачу собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 г. Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии! Все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства!» - говорится в документе.

В сложившейся ситуации с Исаакиевским собором и в связи с неоднозначностью трактовки закона «просим вас приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Коллектив музея озабочен готовящейся передачей музея РПЦ и выражает беспокойство по поводу будущего обеспечения сохранности объекта. «Музей успешно осуществляет функции уже более 80 лет. Первоочередным предметом нашей постоянной заботы является сохранение сложнейших инженерно-архитектурных конструкций и уникального декора интерьера с монументальной живописью, мозаикой и декоративной скульптурой. Наиболее уязвимой (в случае передачи здания РПЦ) окажется монументальная живопись центрального свода и подкупольного пространства. Это шедевры русской живописной школы», - говорится в документе.

В 2016 г. в Исаакиевском соборе прошло 640 богослужений, на них присутствовали 18 000 человек (0,1% общего числа посетителей музея). После передачи здания собора РПЦ и ликвидации госмузея средства на содержание и реставрацию собора необходимо будет изыскивать в бюджете Санкт-Петербурга.

«Расходы на сохранение и реставрацию собора возлагаются на плечи налогоплательщиков, так как город остается его собственником. При этом механизм взаимодействия "безвозмездного пользователя" и "собственника" законом не определен и в сложившейся ситуации трактуется по простой формуле: "пользуемся мы - платите вы", - уточняется в письме.