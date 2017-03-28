Горизбирком Петербурга одобрил проведение референдума о статусе Исаакия

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга на сегодняшнем заседании зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу передачи РПЦ Исаакиевского собора. Ранее о том, что горизбирком подготовил проект решения об утверждении референдума о статусе Исаакиевского собора, сообщила «Фонтанка». Далее документ будет передан в законодательное собрание.

14 марта избирательная комиссия отказала в регистрации инициативной группе, однако прямо на заседании комиссии депутат Борис Вишневский передал новую заявку, в которой были исправлены ошибки.

Инициативная группа намерена провести референдум, на котором горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».