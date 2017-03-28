Горизбирком может разрешить референдум о статусе Исаакия – «Фонтанка»

Городской избирательный комитет Санкт-Петербурга подготовил проект решения об утверждении референдума о статусе Исаакиевского собора, сообщает «Фонтанка». «Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», – говорится в документе. По сообщению издания, голосование должно пройти сегодня, 28 марта. В случае утверждения материалы передадут в законодательное собрание .