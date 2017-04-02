Сергей Иванов: неправильно передавать Исаакий без согласования с петербуржцами

Бывший глава администрации Кремля и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, уроженец Санкт-Петербурга Сергей Иванов на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге заявил, что неправильно было начинать передачу Исаакиевского собора РПЦ, не посоветовавшись с жителями города. «Моя позиция: то, что не посоветовались с жителями, — неправильно», — сказал Иванов.

Ранее городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума по вопросу передачи РПЦ Исаакиевского собора. Инициативная группа намерена провести референдум, на котором горожанам предлагается ответить на следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

В Петербурге прошло уже несколько массовых акций протеста против передачи Исаакия церкви. Их организовали несколько депутатов городского заксобрания в формате встреч с избирателями, которые не требуют согласования с властями.