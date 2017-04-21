Депутаты Петербурга рекомендовали отклонить заявку на референдум по Исаакиевскому собору

Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга подготовил проект постановления, согласно которому заявка инициативной группы на проведение референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора, а также Петропавловского собора и Спаса на Крови не соответствует федеральному законодательству. На заседании 21 апреля за внесение проекта постановления на рассмотрение законодательного собрания проголосовали девять членов комитета, двое проголосовали против, один воздержался, уточнил председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. Законодательное собрание рассмотрит документ на заседании 26 апреля, свидетельствует сообщение на его сайте.

«Когда к нам поступает заявка, мы готовим постановление, соответствует ли эта заявка федеральному закону. Согласно результатам экспертизы, которую провело юридическое управление заксобрания, в заявке присутствуют три противоречия, которые не позволяют признать ее соответствующей», — пояснил Денис Четырбок.

В частности, по словам Четырбока, в постановлении утверждается, что вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям не могут быть предметом референдума субъекта, так как находятся в ведении российской федерации. Второе противоречие, на которое указывает комитет, связано с понятием государственных музеев: в заявке не уточняется, идет ли речь о региональных или федеральных музеях. Третье противоречие — понятие «возможность проведения религиозных обрядов и церемоний»: в юридическом заключении сказано, что это понятие отсутствует в законодательстве, и из-за этого неясно, какой государственный орган должен обеспечить проведение религиозных обрядов, говорит Четырбок.

Будет ли внесено постановление на голосование на пленарном заседании или же все останется как сейчас и с этим будут тянуть, мы так или иначе будем обжаловать сегодняшнее решение комитета по законодательству в суде, так как считаем его неправовым, заявил депутат законодательного собрания Петербурга и участник инициативной группы Максим Резник. Юристы уже работают над подготовкой заявления в суд, оно будет подано в установленные законом сроки, говорит он. «Аргументы, которые указаны в юридической экспертизе, мы считаем абсолютно безосновательными, они высосаны из пальца. Я не ждал другого решения, оно политически мотивировано», — добавил Резник.

Ранее, 28 марта, городской избирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора. На голосование предлагается вынести вопрос, согласен ли избиратель, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

Распоряжение о порядке передачи Исаакия Церкви в безвозмездное пользование было издано комитетом имущественных отношений Петербурга 30 декабря 2016 г. Предполагается, что Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» из здания выедет, но музейная деятельность в соборе сохранится. По закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (327-ФЗ) для передачи собора требуется официальное заявление РПЦ, которое должно быть опубликовано. На данный момент официального заявления РПЦ не опубликовала.