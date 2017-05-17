Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

Законодательное собрание Петербурга на пленарном заседании сняло с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору, сообщает «Интерфакс».

Снять вопрос с повестки предложил депутат Борис Ивченко («Единая Россия»). Его поддержали 38 депутатов. Прений по этому вопросу предусмотрено не было.

28 марта городской избирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора. На голосование предлагается вынести вопрос, согласен ли избиратель, что памятники истории и культуры федерального значения — здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями.

10 января 2017 г. стало известно, что правительство Петербурга решило передать Исаакиевский собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Здание Исаакия останется в собственности Санкт-Петербурга. Решение городских властей вызвало большой общественный резонанс, в городе прошли протестные акции.