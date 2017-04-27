Патриарх согласовал с Путиным передачу Исаакия РПЦ - РБК

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко принял решение о передаче Исаакиевского собора церкви только после того, как к вопросу подключился патриарх Кирилл, сообщает РБК со ссылкой на источники. Предстоятель РПЦ согласовал передачу Исаакия церкви лично с президентом Владимиром Путиным, сообщили порталу источник в церковных кругах и два источника, близкие к Кремлю и РПЦ. По сведениям одного из них, согласие Путина было получено в декабре и высокопоставленные чиновники в Кремле, в том числепервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не знали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил РБК, что согласовывать передачу религиозных объектов «не прерогатива президента». Высокопоставленный источник «Ведомостей» говорил 17 февраля, что решение о передаче Иссакция властями Санкт-Петербурга «ни с кем, в том числе с президентом Владимиром Путиным, не согласовывалось». Он отметил что в том виде, в каком решение пока реализуется, «нельзя назвать продуманным» и что компромиссный выход возможен в совместном использовании собора.

Полтавченко с Путиным и руководством страны о передаче Исаакия РПЦ не говорил, говорил РБК в феврале федеральный чиновник. Решение Полтавченко принял после встречи с патриархом Кириллом в декабре 2016 г., сказали РБК источник в музейных кругах Петербурга и два собеседника, близкие к администрации города. С 17 по 19 декабря в Петербурге состоялось два приема в честь предстоятеля РПЦ, в том числе в государственной резиденции «К-2» на берегу Малой Невки, на этом приеме о Исаакии не говорилось ни слова, сказали порталу участники мероприятия. Но в этот же вечер состоялась закрытая встреча патриарха и Полтавченко, говорят два других собеседника, близких к городской администрации; там и было решено, что Исаакий будет передан РПЦ.

До вмешательства патриарха Полтавченко занимал иную позицию, выяснил РБК. Портал ссылается на письмо губернатора министру экономического развития Алексею Улюкаеву от 18 мая 2016 года, в котором губернатор выступил против передачи Исаакия после прошлогоднего обращения митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать решению этого вопроса.