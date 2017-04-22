Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил, что уходит с должности

Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров подтвердил, что уходит с должности. Ранее об этом сообщали санкт-петербургские СМИ.

«1 июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию», — сказал Буров «РИА Новости».

Он добавил, что «ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации».