СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора

Петербургские СМИ сообщают о возможной отставке директора государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николая Бурова, который возглавляет музей с июня 2008 г.

«Не отвечу, это мое личное дело» - так Буров прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, 21 апреля Буров посетил профильный комитет и уведомил чиновников об уходе с поста директора музея с 1 июня ввиду ухудшения состояния здоровья.

Официальных комментариев от комитета по культуре Санкт-Петербурга пока нет.

Действующий контракт Бурова с музеем истекает 6 июня.