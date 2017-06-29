Дмитрий Гудков поможет «Яблоку» кандидатами

Вопрос с принятием кандидатов Каца – Гудкова в партию отложен до осени, чтобы не обострять ситуацию Максим Стулов / Ведомости

Около 800 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы, зарегистрировавшиеся на сайте экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, как предполагается, будут выдвинуты на сентябрьские выборы от партии «Яблоко», сообщил «Ведомостям» соруководитель проекта Гудкова Максим Кац. Заседание совета московского «Яблока», где произойдет выдвижение, состоится в четверг, всего партия планирует выставить около 900 кандидатов. По словам Каца, 887 человек, обратившихся в их штаб, захотели идти от «Яблока» и 797 из них направили туда свои документы. Среди последних оказались и те, кто ранее подал заявление на вступление в «Яблоко», но принят не был. Приоритетная задача команды Гудкова – провести по два депутата в каждом районе, вторая цель – получить большинство в 10–15 районах: такое возможно в районах Арбат, Якиманка, Сокол, Строгино, Южное Бутово, полагает Кац.

У партийцев при выдвижении есть приоритет, но ими не удается закрыть все округа, поэтому «Яблоко» «открыто для всех активных людей», говорит председатель московского отделения Сергей Митрохин: «Кандидатов у нас примерно пополам [с командой Гудкова – Каца], может, у них чуть больше».

Осенью 2016 г. между Митрохиным и Кацем разгорелся конфликт. Кац заявил, что хочет запустить процедуру переизбрания лидера московского «Яблока» после того, как сторонники Каца вступят в партию. Заявления тогда подали 290 человек. Митрохин назвал эти планы рейдерством. Федеральное партруководство создало специальную комиссию для рассмотрения дел этих кандидатов, но результатов до сих пор нет. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский недавно сказал, что в Москве в партию попыталось вступить так много людей, что на время выборов ситуацию поставили на паузу, «чтобы все пообщались, познакомились – и осенью к ней вернемся».

На связи с ЦИК Дмитрий Гудков обсудил с председателем ЦИК Эллой Памфиловой взаимодействие при нарушении избиркомами законодательства. Самовыдвиженцы уже сообщают, что у них под разными предлогами не принимают документы.

Вопрос с принятием кандидатов Каца – Гудкова в партию отложен до осени, чтобы не обострять ситуацию и не мешать выдвижению по соглашению между сторонами, поясняет человек, близкий к «Яблоку»: «Московское руководство может сорвать выдвижение, не собрав кворум или не проголосовав, но тогда это может сделать федеральное бюро партии». По мнению Митрохина, вопрос о вступлении в партию логично поднять после выборов, когда эти люди «себя зарекомендуют». Руководитель штаба муниципальной кампании «Яблока» Елена Русакова полагает, что «сосчитать кандидатов, пришедших от «Яблока» и от Гудкова, нельзя»: «Около 500 человек – это те, кто впервые идет в политику, они сразу регистрировались на обоих сайтах. У нас единый список». По словам Каца, их кандидатов автоматически регистрировали на сайте «Яблока». Человек, близкий к «Яблоку», говорит, что у партии было около 100 своих кандидатов.

Актив пересекающийся, поэтому наверняка сложно установить, кто чей кандидат, считает политолог Александр Кынев: «Покрыть в одиночку такую территорию не может почти никто». Кадровый голод характерен для многих партий, а статус местных депутатов «девальвирован по совокупности факторов – условия деятельности некомфортные, нет полномочий», считает эксперт: «В Москве эта проблема стоит особенно остро, актива в таком количестве нет ни у кого. Действуют обучающие школы, но что из этого получится – большой вопрос: у большинства кандидатов нет ресурсов и опыта. Часть людей, столкнувшись с реалиями кампании, могут отсеяться если не де-юре, то де-факто: многие не осознают, насколько это тяжелое и неблагодарное занятие – своими силами проводить кампанию, особенно когда власти тебе не рады. Поэтому сейчас должно быть не до конфликтов, список и так собирали с миру по нитке, и он потом осыплется».