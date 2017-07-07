Принятию закона о защите животных мешает охотничье лобби

Новый закон должен защитить и домашних, и диких животных Евгений Разумный / Ведомости

Запланированное до конца весенней сессии принятие во втором чтении законопроекта «Об ответственном обращении с животными» снова может быть отложено: депутаты пока не могут согласовать дату его вынесения на пленарное заседание. В первом чтении этот документ, в котором, в частности, регулируются вопросы содержания домашних животных, содержится перечень опасных пород собак и запрет на содержание в домашних условиях диких животных, был принят еще в 2011 г., а в целом подобного закона зоосообщество добивается уже более 15 лет. Работа над законопроектом возобновилась в 2016 г., после того как о его необходимости заявил Владимир Путин.

Равенство прав Контактная борьба одинакова для медведя и для собаки, но для медведя эти укусы не болезненны и у собаки шансов укусить медведя гораздо меньше, чем у медведя – укусить собаку, говорит Лисицин. «Стоит один раз приехать на станцию и понять, что это шоу: собаки и медведь с двух сторон изображают схватку», – поясняет он.

Председатель комитета по экологии Ольга Тимофеева отказалась комментировать ситуацию с законопроектом, сказав лишь, что у комитета замечаний нет, но «в законопроекте есть жесткие нормы, которые блокируют различные лобби». По ее словам, за последнее время рассмотрение проекта переносилось дважды, в том числе из-за «беспочвенных» замечаний Государственно-правового управления президента. Среди таких лоббистов оказались, например, губернаторы Свердловской и Астраханской областей Евгений Куйвашев и Александр Жилкин, выступившие против предусмотренной проектом отмены контактной притравки в охоте, рассказали «Ведомостям» несколько собеседников в думском аппарате (пресс-службы обоих губернаторов ответить на запросы «Ведомостей» не успели).

По словам собеседника в аппарате, противоречия с администрацией президента пока сняты. Главным препятствием было отсутствие механизма регистрации бойцовых собак и опасных и экзотических животных, объяснял ранее человек, близкий к руководству Думы: для этого нужно разворачивать специальную структуру и передавать ей полномочия. Есть давление и по бесконтактной притравке со стороны охотничьего сообщества, признает собеседник: она намного сложнее, но международный опыт свидетельствует о том, что бесконтактная притравка правильнее. Контактная притравка используется в промысловой охоте, где сложно обойтись без специально обученных собак, поясняет другой чиновник.

«Есть здравомыслящие люди», – прокомментировал инициативу губернаторов главред портала «Охотники.ru» Александр Лисицин. «Ни в одной другой стране нет собак лаек, а их подготовка к работе на медведя – это основное, в чем нас пытаются обвинить зоозащитники», – объясняет он (см. врез). По его словам, готовить собак можно только на притравочных площадках, которые и хотят запретить депутаты. Несколько иная история с норными собаками: в российской глубинке это вопрос выживания, отмечает охотник: «Эти поправки – попытка увести людей от гораздо более жестоких явлений – например, от собачьих боев». Никакого отношения к охоте притравочные станции не имеют и против них выступают все охотоведы, возражает руководитель центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. Из законопроекта уже выкинули животноводство и пушное звероводство, эксперименты и сферу развлечений, а противостояние профессиональных структур все равно огромное, но этот закон нужно принимать, пусть даже и выхолощенный, говорит она.

Законопроект перерабатывался пять лет, охватывая все новые сферы, поэтому он неминуемо затронет множество групп интересов, экологических активистов и связанные с этим вопросы бюджетного финансирования, констатирует политолог Александр Пожалов: «Регионам с развитым охотничьим промыслом не нравится запрет контактных притравок, а регионы, где есть социальная напряженность вокруг защиты традиционного уклада жизни, наоборот, хотели бы ужесточить требования к охотникам». Но на принятие этого закона в год экологии есть явная политическая воля и работа над ним должна наконец завершиться, полагает эксперт.-