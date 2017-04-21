Бывший топ-менеджер «Системы» запустил новый ТВ-проект

В октябре в России начнут вещать три новых платных канала – «Дикий», «Дикая охота» и «Дикая рыбалка», сообщила компания «Дикое телевидение». Проект запустил Константин Захаров, он генеральный продюсер «Дикого телевидения». До конца 2016 г. Захаров возглавлял «Стрим» – эта компания, принадлежащая АФК «Система», владела несколькими кабельными каналами, самый известный среди них – «Охота и рыбалка». В начале этого года «Система» продала «Стрим» производителю и дистрибутору телеканалов «Контент юнион» (работает под брендом «Клуб 100»). Каналы «Дикого телевидения» будет распространять оператор спутникового телевидения «Орион». Гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский подтвердил, что осенью абонентам этого оператора станут доступны три канала «Дикого телевидения»: «Мы не только включаем их в свои пакеты, но и занимаемся формированием и техническим распространением этих каналов».

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