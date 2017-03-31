Госдума запретит безответственный выгул домашних питомцев

Депутаты Госдумы решили судьбу законопроекта «Об ответственном обращении с животными» на прошедшем в четверг рабочем совещании с чиновниками и зоозащитниками. В Кодекс об административных правонарушениях добавят минимум пять новых статей. В первом чтении законопроект был принят еще шесть лет назад, осенью 2016 г. на необходимость его окончательного принятия обратил внимание президент Владимир Путин. За все время работы к тексту поступило около 300 поправок, и планируется, что законопроект наконец-то примут во втором чтении в апреле. Зампред комитета Госдумы по природе и охране окружающей среды Владимир Панов отмечает, что все стороны выступают за регистрацию домашних животных, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных (их будут также проверять на отсутствие опасных болезней и агрессию и возвращать в прежнее место), за запрет жестокого обращения и производства связанного с ним контента, добавляет Панов.

Законопроект определяет ответственность владельцев, если животные нанесут вред здоровью или имуществу. Выгул должен осуществляться при условии обязательного соблюдения безопасности граждан и других животных (уборка, выгул на поводке). При несоблюдении требований при выгуле штраф для граждан может составить от 3000 до 4000 руб., должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без. За жестокое обращение с животными (если действия не подпадают под уголовную статью) устанавливается штраф для граждан от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб., также с возможностью конфискации. Предполагается, что отдельно будет исправлен Уголовный кодекс и наказание за живодерство тоже станет строже.

То, что можно было бы легко запретить, не запрещено этим законопроектом, критикует его президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. К таким вещам относятся притравочные станции, контактные зоопарки, содержание диких животных в домах, фотобизнес, переездные зоопарки и дельфинарии. Законопроект касается вопросов ограничения численности бездомных животных, но бороться с проблемой надо на другой стадии – квотировать разведение и чипировать, облагать налогом нестерилизованных питомцев и делать стерилизацию доступной, говорит эксперт. Из-за поручения президента законопроект могут быстро принять, но скорость в таком сложном вопросе не даст положительного результата, опасается Новожилова.