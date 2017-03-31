Социальная политика
Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Выгул по закону

Госдума запретит безответственный выгул домашних питомцев

Штрафы для владельцев кошек и собак составят от 3000 до 4000 рублей
Законопроект определяет ответственность владельцев, если животные нанесут вред здоровью или имуществу
Законопроект определяет ответственность владельцев, если животные нанесут вред здоровью или имуществу
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы решили судьбу законопроекта «Об ответственном обращении с животными» на прошедшем в четверг рабочем совещании с чиновниками и зоозащитниками. В Кодекс об административных правонарушениях добавят минимум пять новых статей. В первом чтении законопроект был принят еще шесть лет назад, осенью 2016 г. на необходимость его окончательного принятия обратил внимание президент Владимир Путин. За все время работы к тексту поступило около 300 поправок, и планируется, что законопроект наконец-то примут во втором чтении в апреле. Зампред комитета Госдумы по природе и охране окружающей среды Владимир Панов отмечает, что все стороны выступают за регистрацию домашних животных, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных (их будут также проверять на отсутствие опасных болезней и агрессию и возвращать в прежнее место), за запрет жестокого обращения и производства связанного с ним контента, добавляет Панов.

Законопроект определяет ответственность владельцев, если животные нанесут вред здоровью или имуществу. Выгул должен осуществляться при условии обязательного соблюдения безопасности граждан и других животных (уборка, выгул на поводке). При несоблюдении требований при выгуле штраф для граждан может составить от 3000 до 4000 руб., должностных лиц – от 30 000 до 50 000 руб., юридических лиц – от 100 000 до 150 000 руб. с конфискацией животных или без. За жестокое обращение с животными (если действия не подпадают под уголовную статью) устанавливается штраф для граждан от 5000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 100 000 до 150 000 руб., также с возможностью конфискации. Предполагается, что отдельно будет исправлен Уголовный кодекс и наказание за живодерство тоже станет строже.

То, что можно было бы легко запретить, не запрещено этим законопроектом, критикует его президент Центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. К таким вещам относятся притравочные станции, контактные зоопарки, содержание диких животных в домах, фотобизнес, переездные зоопарки и дельфинарии. Законопроект касается вопросов ограничения численности бездомных животных, но бороться с проблемой надо на другой стадии – квотировать разведение и чипировать, облагать налогом нестерилизованных питомцев и делать стерилизацию доступной, говорит эксперт. Из-за поручения президента законопроект могут быстро принять, но скорость в таком сложном вопросе не даст положительного результата, опасается Новожилова.

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