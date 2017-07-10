Задержанный под Луганском россиянин назвал себя контрактником

По версии Минобороны России, Агеев не поступал на контрактную службу, а со срочной службы давно уволился Личная страница «ВКонтакте»

Взятый в плен в Луганской области гражданин России Виктор Агеев заявил в интервью ТСН, что является военнослужащим по контракту. По его словам, контракт он подписал о службе в расположенной в Новочеркасске воинской части № 65246. По его словам, в марте 2017 г. приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах России на год. Про службу на Украине в документе ничего не говорилось, добавил он. Через четыре дня после прибытия в часть он был отправлен в Луганск. Он сказал, что хотел там служить и защищать местное население, по которому, как говорили по телевидению, стреляли украинские военные. Вместе с ним в Луганск ехал Алекс (погибший в перестрелке 24 июня командир его группы Александр Щерба)», отправляли ли в Донбасс других российских военнослужащих-контрактников, Агеев не знает. В его луганской части было «не так много россиян», как он ожидал увидеть. За службу в Донбассе ему полагалось 15 000 руб. в дополнение к 23 000 руб. зарплаты по контракту. На руки он получал 15 000 руб. раз в месяц, зарплату не задерживали. В плен он попал, когда его отправили на первое задание, до того он в основном нес «внутреннюю службу», охранял объекты части и иногда ездил на стрельбы.

О задержании Агеева 27 июня сообщила Русская служба ВВС. По данным ее источников в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), бойцы которой и взяли в плен предполагаемого российского «разведчика», Агеев служил в России по контракту. Снимки паспорта и военного билета Агеева опубликовала в Facebook журналист украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. По данным ВВС, он передан службе безопасности Украины. По версии Минобороны России, Агеев не поступал на контрактную службу, а со срочной службы давно уволился, а журналисты ВВС попались на уловку украинских пропагандистов.

Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области, сообщала ВВС. Это случилось в ходе столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как заявил командир 93-й бригады полковник Владислав Клочков, в плен были взяты четверо элэнэровцев, «сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны», в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края» (цитаты УНИАН). Командиром подразделения сепаратистов Клочков назвал Александра Щербу, «кадрового российского офицера», Щерба и еще один «снайпер» были застрелены. В интервью ТСН Агеев объяснил, что Щерба стрелял, когда их группу окружили. Мать Агеева Светлана, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили ВВС, что после срочной службы в марте этого года он остался служить в армии по контракту. Светлана Агеева опознала по фотографиям документы сына. По ее словам, он с 30 мая не выходил с ней на связь. 18 марта 2017 г. Виктор подписал контракт, новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Она сказала ВВС, что номер части сына она нигде не записала и даже не знает, куда звонить.

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, – заявило Минобороны. – Согласно учетным данным Минобороны России, Виктор Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 г. уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов». На второй странице военного билета Агеева есть запись о его увольнении в запас в мае 2016 г. Там была бы и запись о его переходе на контракт, но ее «украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», добавили в Минобороны.

В народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики «Интерфаксу» объясняли, что Агевв – гражданин ЛНР, имеет соответствующий паспорт, запись о выдаче документа есть в базах республики. По словам представителя милиции, Агеев подписал контракт и поступил на службу в народную милицию ЛНР.

Официально признавать Агеева действующим российским военнослужащим Москва не станет, но вытаскивать его из плена будут так же, как и Евгения Ерофеева и Александра Александрова, попавших в плен под Луганском, осужденных в Киеве и затем обменянных на Надежду Савченко, сказал источник «Ведомостей», близкий к Минобороны России. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав Агеева. 5 июля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское посольство активно занимается судьбой задержанного.

Утром 10 июля украинские пограничники заявили, что задержали «российского полковника» Валерия Гратова, которого назвали другом полевых командиров Гиви и Моторолы. Как передает УНИАН, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил в Facebook, что россиянин был задержан в начале июня при попытке выехать с Украины в Приднестровье. На границе он предъявил паспорт на имя гражданина Украины Валерия Войтенко, при проверке он путался с паспортными данными.

В потайном кармане у задержанного якобы нашли лист бумаги с установочными данными и телефонами первых лиц Приднестровья, орден «Красная звезда», смартфон, флешки. На флеш-картах у него нашли фотографии Моторолы и Гиви, снимки с мест боевых действий в Донбассе, агитационные материалы ДНР и ЛНР, а также методические материалы по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий». В Киеве считают, что задержанного российские спецслужбы планировали сделать «заместителем министра госбезопасности» Приднестровья.