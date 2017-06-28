Минобороны России отрицает задержание российского военного под Луганском Валентин Спринчак / ТАСС

Минобороны России назвало «вымыслом украинских пропагандистов» сообщение Русской службы ВВС о том, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий по контракту Виктор Агеев. ВВС сообщила это, ссылаясь на источники в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ). Источники предоставили телекомпании фотографии документов задержанного. Снимки паспорта и военного билета попавшего в плен Агеева опубликовала в Facebook журналист украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, - говорится в ответе российского военного ведомства. - Согласно учетным данным Минобороны России, Виктор Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 г. уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов». На второй странице военного билета Агеева есть запись о его увольнении в запас в мае 2016 г. Там была бы и запись о его переходе на контракт, но ее «украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать», добавили в Минобороны.

«Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской ВВС для распространения фейковых "разоблачений"», - уверены в российском военном ведомстве.

Виктор Агеев 1995 г. р. попал в плен 24 июня рядом с селом Желобок Славяносербского района Луганской области, сообщала ВВС. Это случилось в ходе столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как заявил командир 93-й бригады полковник Владислав Клочков, в плен были взяты четверо лнр-овцев, «сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны», в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края» (цитаты УНИАН). Командиром подразделения сепаратистов Клочков назвал Александра Щербака, «кадрового российского офицера», Щербак и еще один «снайпер» были застрелены.

«Мы проверили информацию о захваченных Киевом лицах. Эти ребята - контрактники ЛНР и вовсе никакие не россияне. Они местные, наши ребята», - заявил «Интерфаксу» полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Агеев передан Службе безопасности Украины, сказали источники Русской службе ВВС в Минобороны Украины. Мать Агеева Светлана, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили ВВС, что после срочной службы в марте этого года он остался служить в армии по контракту.

Светлана Агеева опознала по фотографиям документы сына. По ее словам, он с 30 мая не выходил с ней на связь. 18 марта 2017 г. Виктор подписал контракт, новым местом его службы стал Батайск Ростовской области, где расквартирована 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России. Она сказала ВВС, что номер части сына она нигде не записала и даже не знает, куда звонить. Из командования с ней никто не связывался. На вопрос, говорил ли ей сын, что ему приходится выполнять боевые задачи на территории Украины, Светлана Агеева ответила: «Он завуалированно [говорил]. Но я сама себя накручивала. Показалось, что раз рядом с границей - мысли были плохие. А он говорил: учимся-учимся, работаем-работаем».

ВВС также сообщила, что о поступлении на контрактную службу Виктор Агеев сообщил на своей странице «В контакте», которую он вел под чужим именем. (Но подлинность аккаунта журналистам подтвердили знакомые Агеева). Владелец аккаунта состоял в группе «4-я Отдельная Мотострелковая бригада НМ ЛНР». Там же, а также под своим именем на своей странице в сети «Одноклассники» он опубликовал в апреле и мае несколько своих фотографий с символикой военной разведки, а также несколько своих фото на позициях с оружием и без опознавательных знаков.

16 мая 2015 г. в Луганской области были задержаны россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров. По версии украинской стороны, Ерофеев и Александров - бойцы спецназа ГРУ, которые участвовали в боевых действиях на стороне сепаратистов, формально им были предъявлены обвинения в том числе в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах. Киевский суд в апреле 2016 г. приговорил их к 14 годам колонии. Приговор они не оспаривали. 25 мая 2016 г. их обменяли с осужденной в России военнослужащей Надеждой Савченко. После этого обмена пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков говорил, что в Кремле допускают продолжение обменов осужденными между Россией и Украиной.