ВВС: российский разведчик попал в плен на востоке Украины

В Луганской области в плен попал российский военнослужащий Виктор Агеев, который был призван на службу в Алтайском крае. Он проходил службу по контракту, передает ВВС со ссылкой на источники в минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригаде вооруженных сил Украины.

Мама Виктора Агеева, его друзья и бывшие сослуживцы подтвердили, что после срочной службы в марте этого года он остался служить в армии по контракту.

Разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня недалеко от села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Командир бригады Владислав Клочков заявил, что в ходе боя был убит командир этой группы. По данным украинских СМИ, убитый - «кадровый российский офицер» Александр Щербак. По их информации, в плен попали еще четыре бойца ЛНР, в том числе «22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края».

Фото паспорта и военного билета попавшего в плен Агеева опубликовала на странице в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко. Паспорт выдан местным управлением миграционной службы в мае 2016 г. Военный билет подписан военным комиссаром по Топчихинскому и Калманскому районам Алтайского края Константином Эллером.

«Я волнуюсь, потому что он очень давно не выходил со мной на связь. Последний раз он звонил мне 30 мая», - сообщила мама Виктора Агеева Светлана. Она опознала документы сына.

По ее словам, 18 марта 2017 г. ее сын подписал контракт и стал служить в Батайске Ростовской области. Никто из командования с семьей военнослужащего пока не связывался. Как отметили в минобороны Украины, пленный военнослужащий передан Службе безопасности Украины.