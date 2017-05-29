СБУ: «Яндекс» собирал и передавал данные украинских граждан спецслужбам России

СБУ сообщила на своем сайте, что менеджмент «Яндекса» незаконно собирал персональные данные украинских граждан и передавал их российским спецслужбам. По данным СБУ, компания собирала данные граждан об их роде занятий, образе жизни, месте жительства, работе, досуге, источниках и размерах доходов, номера их телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях.

Спецслужбы России получали от «Яндекса» в том числе данные о сотрудниках правоохранительных органов Украины и военных, говорится в сообщении СБУ. А эти данные спецслужбы использовали «для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране в ущерб суверенитету Украины, территориальной целостности и неприкосновенности», сообщает служба.

Доказательств пока у СБУ нет: служба обещает передать обнаруженное во время обысков серверное оборудование и документы на экспертизу. Также эксперты проанализируют, перенаправлялся ли трафик украинских пользователей на российские серверы и координировалось ли все это с территории России.

Представитель «Яндекса» не смог этого оперативно прокомментировать.