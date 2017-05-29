Песков не смог детально прокомментировать обыски в офисах «Яндекса» на Украине

Кремль пока не обладает полной информацией об обысках в киевском и одесском офисах «Яндекса» на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нужно понять, с чем это связано, что это - следственные или проверочные действия. Мы пока этого не знаем. Поэтому я не могу более детально вам ответить», - сказал Песков, отвечая на вопрос, какой будет реакция Кремля на обыски.

Ранее в понедельник российская компания сообщила, что в ее офисах на Украине проходят обыски с участием СБУ. По словам пресс-секретаря службы безопасности Украины Елены Гитлянской, «обыски проходят на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена)». Близкий к «Яндексу» человек подтвердил это «Ведомостям».

16 мая власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»). Теперь украинские операторы сотовой связи и интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к сервисам этих компаний сроком на три года.