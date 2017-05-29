Обыски в «Яндексе» на Украине проходят по статье о госизмене

Против компании в стране введены санкции, а ее счета заблокированы

В офисах «Яндекса» на Украине проходят обыски М. Стулов / Ведомости

В офисах «Яндекса» на Украине проходят обыски с участием СБУ, сообщила российская компания.

«Обыски проходят на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена). Влияние статьи распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12–15 лет с конфискацией имущества», – пишет украинский портал Мarketing challenge со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы безопасности Украины Елены Гитлянской.

Близкий к «Яндексу» человек это подтвердил.

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», – сказал PR-директор интернет-компании «Яндекс».

16 мая власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»). Теперь украинские операторы сотовой связи и интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к сервисам этих компаний сроком на три года.

Спустя несколько дней после введения санкций «Яндекс» предупредил украинских партнеров о блокировке счетов на территории страны. Речь идет прежде всего о контрагентах рекламной сети «Яндекса», говорила «Ведомостям» представитель компании Ася Мелкумова. «Все средства остаются на партнерских аккаунтах сети, но пока мы не можем перевести их на счета партнеров», – сказал она. Сколько денег заморожено на украинских счетах «Яндекса», Мелкумова не раскрывала. «Яндекс» ищет способы перевода денег партнерам, но быстро решить эту проблему не получится, говорили в компании.

По оценкам исследовательской компании Factum Group Ukraine, в конце I квартала 2017 г. количество интернет-пользователей на Украине составило 21,6 млн, подсчитывала ранее исследовательская компания Factum Group Ukraine. По данным gemiusAudience, ежемесячно сервисами «Яндекса» в стране пользуются более 11 млн человек, т. е. примерно 51% от всех пользователей в стране, а «В контакте» каждый месяц посещают 16 млн человек (74% от интернет-пользователей Украины).

Блокировка российских сервисов, подпавших под санкции, обойдется украинским властям в $1 млрд, а на полную блокировку потребуется два года, говорил украинскому порталу «112» председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Впрочем, пользователям удается обходить блокировку попавших под санкции порталов. Сам «Яндекс» встроил в мобильную версию «Яндекс.Браузера» на Android средства виртуальной частной сети (VPN). Это уже позволило украинским пользователям обходить недавно введенную блокировку самого «Яндекса», Mail.ru, социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», «Кинопоиска» и других сервисов, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на сообщения украинских пользователей в соцсетях Twitter и Facebook. «Яндекс.Браузер» на программном уровне внедрили VPN», – пишет один из пользователей в Twitter. Обновление доступно украинским пользователям в магазине приложений Google Play.