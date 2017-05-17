Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Украину зачистили от рунета

Украину зачистили от рунета

Власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»). Ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины, президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В феврале советник начальника украинского МВД Зорян Шкиряк заявлял, что российские социальные сети «Одноклассники» и «В контакте» необходимо заблокировать, а информационное пространство Украины освободить от российской пропаганды. В апреле правительство Украины предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины». Теперь местные интернет-провайдеры должны заблокировать на территории страны доступ к подпавшим под санкции сервисам.

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