Украину зачистили от рунета

Президент Украины Петр Порошенко изолировал своих граждан от российских интернет-сервисов
SERGEI SUPINSKY / AFP
Власти Украины ввели санкции против российских интернет-компаний «Яндекс» и Mail.ru Group (в том числе против ее социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте»). Ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины, президент страны Петр Порошенко подписал соответствующий указ. В феврале советник начальника украинского МВД Зорян Шкиряк заявлял, что российские социальные сети «Одноклассники» и «В контакте» необходимо заблокировать, а информационное пространство Украины освободить от российской пропаганды. В апреле правительство Украины предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины». Теперь местные интернет-провайдеры должны заблокировать на территории страны доступ к подпавшим под санкции сервисам.