«Яндекс» встроил возможность обхода блокировок на Украине в мобильный браузер – «Интерфакс»

«Яндекс» встроил в мобильную версию «Яндекс.Браузера» на Android средства виртуальной частной сети (VPN). Это уже позволило украинским пользователям обходить недавно введенную блокировку самого «Яндекса», Mail.ru, социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», «Кинопоиска» и других сервисов, свидетельствуют сообщения украинских пользователей в соцсетях Twitter и Facebook.

«Яндекс.Браузер» на программном уровне внедрили VPN», - пишет один из пользователей в Twitter. Обновление доступно украинским пользователям в магазине приложений Google Play.

«Мы делаем все возможное, чтобы у пользователей был доступ к "Яндексу" и другим сайтам», - сообщили «Интерфаксу» в компании. В компании не раскрывают количество скачиваний браузера и пользователей компании на устройствах Android. Ранее социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» разослали украинским пользователям инструкции, как получить доступ к сервисам как на компьютере, так и на мобильном телефоне.

На минувшей неделе президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мейл.ру», «Яндекс» и их сервисов. Доступ ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru запрещен на три года. Местные интернет-провайдеры должны заблокировать на территории страны доступ к подпавшим под санкции сервисам.

По оценкам исследовательской компании Factum Group Ukraine, на конец I квартала 2017 г. количество интернет-пользователей на Украине составило 21,6 млн. При этом, согласно данным gemiusAudience, ежемесячно сервисами «Яндекса» в стране пользуются более 11 млн человек, то есть примерно 51% от всех пользователей в стране, а «В контакте» каждый месяц посещают 16 млн человек (74% от интернет-пользователей Украины).