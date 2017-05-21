Порошенко: украинцы смогут прожить без российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинский народ способен прожить без российских социальных сетей, которые ранее оказались под санкциями Киева. Об этом он заявил в воскресенье на мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий в национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы» в Киеве.

«Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить», - приводит слова Порошенко «РИА Новости».

16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка была введена на три года.