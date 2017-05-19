Украинцев не будут преследовать за обход блокировки российских сайтов

Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что жителей страны не будут преследовать за обход блокировки российских сайтов. «Сейчас уже много рецептов появилось, как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», — сказал Петров в эфире телеканала «1+1».

Он также добавил, что блокировка российских сайтов необходима для того, чтобы обезопасить пользовательские данные. По его словам, данные, которые передаются российским сервисом, «согласно российскому законодательству, хранятся в России» и «находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны».

Напомним, 16 мая вышел указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В список, в частности, попали «Лаборатория Касперского», Dr.Web, «Яндекс», «В контакте» и «Одноклассники».