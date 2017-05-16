Российские госканалы рассказали о способах обхода блокировок

Государственный телеканал «Россия 24» в нескольких сюжетах во вторник, осуждающих блокировки российских ресурсов и социальных сетей на территории Украины, рассказал о способах обхода блокировок в интернете. О таких же методах рассказал в эфире и «Первый канал».

Во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел на три года санкции в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. Ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а подписал такой указ. В апреле правительство Украины предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины».

Кроме технологических компаний, банков и многих других крупных предприятий России санкции затронули и поисковую систему и сервисы компании «Яндекс», и Mail.ru Group , а также социальные сети «В контакте» и «Одноклассники».

В восьмичасовом выпуске новостей «России 24» авторы программы осудили блокировки российских поисковиков и социальных сетей.

Это первое применение условного ядерного оружия в интернет-пространстве с момента создания Интернета. Ничего страшнее разрушения соцсвязей нет, потому что это ежедневная коммуникация, друзья», - процитировал телеканал советника президента по вопросам развития интернета Германа Клименко. Канал уточнил, например, что доступ к сервисам «Яндекса» (прогноз погоды, схемы метрополитена и т.д.) закрываются из «соображений безопасности».

Но кроме того телеканал объяснил зрителям о том, какие методы можно использовать для обхода блокировок в сети. «Запреты можно легко обойти - с помощью различных VPN систем, анонимайзеров», - процитировал телеканал генерального директора Zecurion Алексея Раевского. Впрочем на сайте «Вести.ру» также вышел материал, в котором канал уже без ссылок на экспертов рассказал, что обойти блокировки можно используя системы «TOR, VPN (когда пользователь соединяется с находящимся за пределами Украины компьютером, а оттуда выходит на нужный сайт). И блокировка не срабатывает. При этом пользователю не обязательно обладать какой-то особой грамотностью в области IT, существует масса сервисов, как платных так и бесплатных, которые способны помочь любому человеку обойти подобные запреты», говорится на сайте телеканала.

«Первый канал» также процитировал Клименко в эфире, который рассказал, что пользователи могут научиться обходить блокировки. «Очень интересно посмотреть, как Украина обеспечит запрет доступа. Останется часть пользователей, которая научится пользоваться VPN, Tor. Социальные сети типа "В Контакте" - это то, что люди очень ценят», - цитирует «Первый канал» Клименко.

Впрочем и российские власти в последние годы регулярно блокируют популярные порталы в рунете. В том числе в России заблокирован популярный торрент-треккер Rutracker, в прошлом году Роскомнадзор собирался заблокировать и интернет-энциклопедию Wikipedia. Недавно Роскомнадзор предупредил Telegram и другие популярные мессенджеры в случае, если те откажутся предоставлять властям данные о пользователях, рассказывали источники «Ведомостей». Только в прошлом году Роскомнадзор заблокировал в рунете 50 000 интернет-ресурсов, отчитывался ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

В России причиной блокировки раньше могла стать и публикация о методах обхода блокировок. В феврале прошлого года Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов информацию сайт «Роскомсвободы», которая активно борется за права пользователей в рунете по решению Анапского городского суда Краснодарского края по обращению местной прокуратуры. Последняя сочла, что размещение информации о анонимайзерах, которые дают доступ к заблокированным государством сайтам с экстремистской информацией, нарушает закон. Суд согласился с доводами прокуратуры. Впрочем «Роскомсбоводе» удалось тогда избежать блокировки — сайт заменил на странице информацию об ананимайзерах ссылку на разъяснения Минкомсвязи со списком анонимайзеров и указанием, что их использование в России разрешено.

Более того государство на законодательном уровне борется с обходом блокировок запрещенных сайтов. Роскомнадзор разработал законопроект, запрещающий использовать на территории России информационные системы и программы, позволяющие пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, рассказали ранее «Ведомостям» несколько сотрудников интернет-компаний и подтвердил федеральный чиновник. Законопроект подготовлен по инициативе Совбеза, а его суть – обязать анонимайзеров и VPN-сервисы блокировать сайты из реестра запрещенных ресурсов.

Представитель «России 24» вечером не ответил на звонки «Ведомостей», представитель «Первого канала» пообещал предоставить комментарий.