Универсальность глушилки

Решение украинских властей заблокировать российские интернет-сервисы и запретить российские программы еще раз показывает, что русские с украинцами похожи, как говорят специалисты по брендам, до степени смешения. Когда встает необходимость борьбы с нежелательной информацией, механизмы и тем и другим подсказывает наше общее советское прошлое. Ведь именно так с ней боролась советская власть: не имея возможности отключить забугорные коротковолновые радиостанции, она просто ставила глушилки, создававшие помехи для прослушивания. Именно глушилка – родная мать и реестра Роскомнадзора, и указа Петра Порошенко.

Действия украинских властей оказались настолько в стиле нашего Роскомнадзора, что многие чиновники и «прислонившиеся» к российской власти не смогли найти таких слов критики, которые не казались бы обвинениями и в адрес наших властей. Так, замминистра связи России Андрей Волин сообщил (цитата по ТАСС): «Если вы занимаетесь блокировкой популярного массового ресурса, то вы дискредитируете власть». Если не знать контекста, то на секунду могло показаться, что он критикует Роскомнадзор за блокировку соцсети LinkedIn или торрента Rutracker. А российские СМИ тут же начали советовать украинцам, как обходить блокировки интернет-сайтов, хотя распространение информации о таких способах нынче под запретом.

На первый взгляд решение президента Украины не очень логично: если отключение «В контакте» с «Одноклассниками» и сервисов «Яндекса» можно было бы попробовать оправдать информационной безопасностью, а «Лаборатории Касперского» и «Доктора Веба» – компьютерной, то санкции против 1С или Abbyy в этот ряд не вписываются. Зато гораздо более логичным с этой точки зрения выглядело бы, например, выключение украинских сотовых компаний, входящих в периметр российских финансово-промышленных групп. Но возможно, в решении Украины больше резонов, чем кажется на первый взгляд, правда относящихся не к государственным интересам, а к бизнесу.

Общее у российских IT-компаний, подпавших под санкции, в том, что они смогли либо завоевать значительную долю на глобальном рынке, либо успешно конкурировать с глобальными производителями на местном уровне. Удар по «Яндексу» на Украине – это удар в пользу Google, по «В контакте» – в пользу Facebook, по 1C – в пользу SAP и т. д. Конечно, вряд ли это действие стало результатом консолидированной атаки зарубежных игроков. Но сегодня Украине нужны зарубежные инвестиции, нужно, чтобы западные компании приходили и создавали рабочие места. И чем это не приглашение?

Обидно, что делать это могли бы и российские компании, если бы не решения марта 2014 г.