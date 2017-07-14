Верховный суд одобрил создание системы апелляционных и кассационных судов

Создание новых судов не должно снизить доступность судебной системы для граждан Денис Абрамов / Ведомости

Пленум Верховного суда одобрил в четверг законопроект о создании в системе общей юрисдикции пяти апелляционных и девяти кассационных судов – по аналогии с системой арбитражных судов. Это позволит повысить стандарты независимости судей и их объективность при рассмотрении дел, обещают авторы. Инициативу в прошлом году одобрил президент, говорил тогда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Согласно действующим правилам апелляционной инстанцией для райсудов являются областные, а кассационные жалобы рассматривают президиумы облсудов. Решения облсудов проверяет судебная коллегия Верховного суда, а вот полноценной кассации для них, по сути, не существует. После реформы этот процесс станет более логичным, обещает Верховный суд: кассационные суды будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения, принятые по первой инстанции райсудами, и жалобы на решения облсудов, принятые в первой инстанции. Кассационные суды также будут проверять решения апелляционных судов, которым предстоит рассматривать жалобы на постановления, принятые облсудами в первой инстанции.

Зампреды региональных судов лишатся возможности формировать составы для рассмотрения конкретных дел. Не будет таких полномочий и у зампредов вновь создаваемых судов: это связано с перспективой внедрения электронной системы распределения дел, не подверженной влиянию «человеческого фактора» и хорошо зарекомендовавшей себя в арбитражных судах, пояснил секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов.

Предполагается, что территориально новые судебные округа не будут повторять существующее административное деление – их формировали, ориентируясь прежде всего на параметры судебной нагрузки и территориальную доступность. Также это обеспечивает максимальный уровень независимости и самостоятельности, подчеркивают в Верховном суде. Большинство новых судов не будет находиться в столицах федеральных округов: кассационные суды планируется разместить в Калуге, Краснодаре, Казани, апелляционные – в Воронеже, Сочи, Нижнем Новгороде, Томске. К примеру, проверять вынесенные в Москве решения будет первый апелляционный суд – его планируется разместить в Санкт-Петербурге.

Цена вопроса 3,6 млрд руб. потребуется на создание кассационных судов. Из них 1,6 млрд руб. необходимо на выплату выходного пособия судьям: от переназначения могут отказаться до половины подпавших под сокращение, т. е. 361 человек, подсчитали авторы законопроекта. Апелляция будет стоить еще 829 млн руб., из них на выплаты судьям – 390 млн руб.

Как следует из финансово-экономического обоснования, реформа обойдется приблизительно в 4,4 млрд руб. (см. врез). Сумма не окончательная, предупреждают в Верховном суде. Многое будет зависеть от параметров реформы, которые еще обсуждаются: предстоит принять поправки в процессуальные кодексы, законы о судоустройстве. Однако массового призыва на судейские должности ждать не стоит: предполагается перераспределение кадров внутри системы. Но процедуру переназначения и проверки претендентам придется пройти, предупреждает Момотов.

Законопроект должны внести в Госдуму осенью. Сейчас его направят на согласование в правительство и другие заинтересованные ведомства. На пленуме концепцию реформы поддержал замминистра юстиции Алу Алханов. А вот замгенпрокурора Леонид Коржинек озабочен возможными проблемами с доступностью новых инстанций для участников споров. В судах имеется конференц-связь, напомнил ему Лебедев.

В последнее время общественный запрос на реформу судебной системы звучит все более настойчиво: обсуждаемые стратегии социально-экономического развития страны неизменно включают в себя план судебной реформы.

Создание полноценных апелляционных и кассационных судов – очень важный шаг с точки зрения реформирования системы, говорит сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрей Порфирьев. Но не единственный, добавляет научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков. Он напоминает, что на недавнем Санкт-Петербургском экономическом форуме президент анонсировал большой пакет мер по судебной реформе. Он уже на подходе и будет включать в себя меры по повышению качества подготовки судейских кадров, укреплению независимости судей и рационализации деятельности судов, что позволит снизить нагрузку.