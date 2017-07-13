Верховный суд представил проект судебной реформы

Он предлагает создать в системе общей юрисдикции пять отдельных апелляционных и девять кассационных судов

Предлагаемые поправки могут привести к серьезному перераспределению полномочий внутри системы Андрей Гордеев / Ведомости

Пленум Верховного суда одобрил в четверг законопроект о создании в системе общей юрисдикции пяти отдельных апелляционных и девяти кассационных судов — по аналогии с действующей системой арбитражных судов. Это позволит повысить стандарты независимости судей и их объективность при рассмотрении дел, надеются в Верховном суде. Инициативу еще в прошлом году одобрил президент Владимир Путин, говорил тогда председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Однако детально проработанный план реформы появился только сейчас.

В соответствии с ним вновь создаваемые кассационные суды получат право рассматривать жалобы на вступившие в законную силу судебные акты, принятые по первой инстанции районными судами, а также жалобы на решения областных судов, принятые по первой инстанции, и на решения апелляционных судов.

Апелляционные суды будут наделены полномочиями по рассмотрению жалоб на не вступившие в силу постановления, принятые по первой инстанции областными судами.

Сейчас апелляционной инстанцией для районных судов являются областные, а кассационные жалобы рассматривает президиум областных судов. Решения областных судов проверяет судебная коллегия Верховного суда, а вот полноценной кассации для них, по сути, не существует — теперь процесс проверки решений нижестоящих инстанций станет более логичным, обещает Верховный суд.

Предлагаемые поправки могут привести к серьезному перераспределению полномочий внутри системы. Так, зампреды региональных судов лишатся полномочий по формированию составов для рассмотрения конкретных дел. Не будет таких полномочий и у зампредов вновь создаваемых судов. Изменения сделаны в расчете на внедрение электронной системы распределения дел, позволяющей делать это без учета «человеческого фактора», пояснил секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов, — она хорошо зарекомендовала себя в арбитражных судах, напомнил он.

За президиумами областных судов сохраняются полномочия по обобщению судебной практики — однако это не означает, что они смогут давать разъяснения, обязательные к исполнению другими судами, уточняет Момотов: такое право есть только у Верховного суда. Президиумы нижестоящих инстанций уполномочены вести только информационно-разъяснительную работу - таким образом достигается единство судебной практики и реализуется принцип правовой определенности, подчеркивает Момотов.

Предполагается, что территориально новые судебные округа не будут повторять уже существующее административное деление — их формировали, ориентируясь прежде всего на параметры судебной нагрузки и территориальной доступности. Также это обеспечивает максимальный уровень независимости и самостоятельности судов, подчеркивают в Верховном суде. Предполагаемое место расположения большинства новых апелляционных и кассационных судов не будет находиться в административных центрах округов: кассационные суды планируется разместить в Калуге, Краснодаре, Казани, апелляционные инстанции могут появиться в Воронеже, Сочи, Нижнем Новгороде и в Томске. К примеру, проверять вынесенные в Москве решения будет первый апелляционный суд — его планируется разместить в Санкт-Петербурге.

Как следует из финансово-экономического обоснования, реформа обойдется приблизительно в 4,4 млрд руб. Сумма не окончательная, предупреждают в Верховном суде: многое будет зависеть от параметров реформы, которые еще обсуждаются. Массового призыва на судейские должности тоже ждать не стоит: предполагается перераспределение уже существующих кадров внутри системы. Однако процедуру переназначения и многочисленные проверки претендентам на работу в новых судах придется проходить, предупреждает Момотов.

Законопроект должны внести в Госудуму осенью. Сейчас его направят на согласование в правительство и в другие заинтересованные ведомства. На заседании пленума концепцию реформы поддержал замминистра юстиции Алу Алханов. А вот Генпрокуратура выразила озабоченность по поводу возможных проблем с доступностью новых инстанций для участников спора.