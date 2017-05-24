Верховный суд защитил адвокатскую тайну А. Гордеев / Ведомости

Верховный суд признал незаконными утвержденные приказом Минюста требования к адвокатскому запросу, которые обязывают адвокатов раскрывать имя доверителя и обосновывать необходимость получения запрашиваемых сведений. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, оспаривавший требования к адвокатскому запросу в суде. Он доказывал, что это противоречит положениям закона об адвокатской деятельности, по которым адвокат не имеет права разглашать сведения, являющиеся профессиональной тайной.

Закон, обязавший чиновников отвечать на запросы адвокатов, был принят в 2016 г. Предполагалось, что защита получит оперативный доступ к охраняемым законом данным, но в итоге перечень доступной для них информации сократился, а сроки предоставления информации выросли. В декабре прошлого года Минюст утвердил требования к адвокатскому запросу, регулирующие порядок его использования.

В суде адвокаты доказывали, что новые требования фактически являются репрессивной нормой: ссылаясь в запросе на данные своего клиента, адвокат может разгласить информацию, которая является адвокатской тайной (в эту категорию попадают имя доверителя и даже факт заключения соглашения). А это в свою очередь может стать основанием для лишения адвокатского статуса. Но систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу – тоже.

Минюст возражал, что отсутствие данных о доверителе в запросе может привести к злоупотреблению со стороны адвокатов, действующих без согласия доверителя. В суде представитель ведомства признался, что утвержденный вариант требований к адвокатскому запросу стал компромиссом с «силовыми» ведомствами — Следственный комитет, в частности, настаивал, чтобы к запросу адвокат прикладывал копию ордера и доверенность.

«Мы ничего не выиграли, но и не проиграли», - прокомментировал решение Верховного суда Иван Павлов. Он отмечает, что благодаря такому решению удалось сохранить ранее действовавший объем гарантий адвокатской тайны, но не расширить их. В любом случае это важно не только для корпорации, но и для всего общества, подчеркивает он.

Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко говорит, что воспринимает решение суда «с осторожным оптимизимом»: сохранение в тайне имени доверителя — далеко не самый критичный вопрос с точки зрения адвокатской практики, потому что ситуации, которые бы этого требовали, встречаются чрезвычайно редко. Намного более серьезной проблемой является сильно ограниченный объем информации, которую адвокаты вправе пролучить по запросу, а также сроки ответа на него. Запрос — это новый инструмент, который только-только начинает работать, напоминает Пилипенко. И может произойти так, что работа над требованиями к документу только ухудшит ситуацию, предупреждает он.