«Самый опасный посол» Сергей Кисляк переедет из США в Совет Федерации

Посты сенаторов все чаще получают не выдвиженцы регионов, а федеральные отставники Денис Абрамов / Ведомости

Посол России в США Сергей Кисляк, которого американский сайт Politico назвал «самым опасным дипломатом в Вашингтоне», после возвращения в Россию будет представлять в Совете Федерации интересы одного из российских губернаторов, сообщили «Ведомостям» два близких к администрации президента собеседника. Новое назначение Кисляка должно состояться после региональных выборов в сентябре, но до того один из врио губернатора должен назвать его в числе трех своих кандидатов в сенаторы, напоминает процедуру один из собеседников. Кто именно из 16 идущих на выборы региональных лидеров выдвинет посла, собеседники не уточняют. Пресс-служба посольства России в США на запрос «Ведомостей» о планах Кисляка в понедельник не ответила.

Кисляк имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла, что освобождает его от ценза оседлости, предусмотренного законом о порядке формирования Совфеда (кандидаты в сенаторы обязаны прожить в регионе пять лет перед назначением или суммарно 20 лет). Кисляк представляет Россию в США уже девять лет, но в последние месяцы подвергся «натуральной травле», говорила 14 июля официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Имя посла не раз упоминалось в связи с расследованием российского влияния на выборы президента США: в частности, разговоры с Кисляком стали официальным поводом для отставки советника Дональда Трампа Майкла Флинна. О скором возвращении в Россию посол сообщил в интервью ТАСС в начале июля, а еще в мае международные комитеты Госдумы и Совфеда одобрили нового кандидата на этот пост – замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.

С ООН не вышло В мае «Коммерсантъ» сообщал, что Россия выдвинет Кисляка на пост заместителя генсека ООН – руководителя ее нового Бюро по борьбе с терроризмом, но эту должность занял зампостпреда России в ООН Владимир Воронков. В интервью ТАСС Кисляк заявил, что «никаких подковерных моментов» в этой истории не было, «в том числе со стороны США».

Еще один выходец из федеральных структур будет представлять в Совфеде главу Карелии: Артур Парфенчиков выдвинет в сенаторы генерала ФСБ Александра Ракитина, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента. Близкий к «Единой России» источник подтвердил планируемое выдвижение Ракитина, отметив, что «назначение сенатором от Карелии выходца из ФСБ усиливает Парфенчикова, поскольку говорит о доверии врио губернатора со стороны президента, хотя Парфенчиков считается ставленником [премьера Дмитрия] Медведева». Ракитин до последнего времени был начальником управления ФСБ по Западному военному округу (военная контрразведка, находится в Петербурге) и близок к окончанию установленных сроков службы по возрасту; ожидается, что ему на смену пришлют варяга, говорит собеседник «Ведомостей» в спецслужбах.

В понедельник РБК сообщил о возможном назначении сенатором от главы Удмуртии Любови Глебовой – руководителя Россотрудничества и давней соратницы первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Ранее президент присвоил ей ранг чрезвычайного и полномочного посла, тем самым также освободив ее от ценза оседлости. Эти планы подтвердили и собеседники «Ведомостей». Идущие на выборы руководители Новгородской, Рязанской областей и Бурятии намерены выдвинуть в сенаторы своих предшественников – досрочно оставивших посты в феврале Сергея Митина, Олега Ковалева и Вячеслава Наговицына, сообщал «Коммерсантъ». Кроме того, по данным газеты, сенатором от Ярославской области может стать замминистра здравоохранения Игорь Каграманян.

Во многих странах мира верхние палаты уступают в политическом весе нижним, так же обстоит дело и в России, отмечает политолог Аббас Галлямов: Дума представляет интересы реальных избирателей, а Совфед – региональной бюрократии. С учетом же полной подчиненности этой бюрократии центру субъект представительства отрывается от рядового избирателя еще дальше, говорит эксперт: «Так Совфед превращается в публично оформленную скамейку запасных кадрового управления администрации президента. Туда ссылают тех, кого некуда пристроить и не хочется сразу отправлять на пенсию. Вырваться оттуда и вновь пойти в рост удается очень немногим».

В подготовке статьи участвовала Ольга Чуракова